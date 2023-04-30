ترتيب الدوري التونسي: النجم الساحلي يهزم الأفريقي ويعزز صدارته لمجموعة التتويج
أحرز أسامة عبيد هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليفوز النجم الساحلي 1/0 على مضيفه الأفريقي ويعزز صدارته لمرحلة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وتعافى النجم من خسارته أمام الترجي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متقدما بأربع نقاط على الأفريقي بعد خوض كل منهما خمس مباريات.
ويأتي الترجي حامل اللقب في المركز الثالث وله 11 نقطة من أربع مباريات.
وتدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء للنجم بداعي لمسة يد على رامي البدوي، وانبرى عبيد ليسدد الكرة بنجاح في المرمى.
وقال فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي إنه لم يتوقع الفوز على الأفريقي.
وأضاف "لم أتوقع الفوز خاصة بعد الهزيمة أمام الترجي وعدد الإصابات التي لحقت بالفريق، لكن المهم هو الفوز".
وشهدت المباراة مناوشات بسيطة بين الجماهير والشرطة بعد إشعال الألعاب النارية.
ودعا البنزرتي السلطات لإيجاد الحلول للحد من الظاهرة "التي اكتسحت الملاعب التونسية".
وكانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا شهدت مناوشات بين الجماهير والشرطة أمس السبت، وتأخرت بداية الشوط الثاني لنحو 40 دقيقة.
وفي مباراة أخرى، فاز الأولمبي الباجي 2/0 على اتحاد تطاوين بفضل هدفي أسامة بوقرة من ركلة جزاء وعثمان السعيدي في الشوط الثاني.
ورفع الأولمبي الباجي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، بينما بقي اتحاد تطاوين في المركز الأخير بثلاث نقاط.