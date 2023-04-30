ترتيب الدوري التونسي: النجم الساحلي يهزم الأفريقي ويعزز صدارته لمجموعة التتويج

أحرز أسامة عبيد هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليفوز النجم الساحلي 1/0 على مضيفه الأفريقي ويعزز صدارته لمرحلة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعافى النجم من خسارته أمام الترجي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متقدما بأربع نقاط على الأفريقي بعد خوض كل منهما خمس مباريات.

ويأتي الترجي حامل اللقب في المركز الثالث وله 11 نقطة من أربع مباريات.