منتخب العراق ينتزع فوزا ثمينا على السعودية في خليجي 25 (فيديو)
انتزع منتخب العراق فوزا ثمينا بنتيجة 2/0 على منافسه المنتخب السعودي، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25.
وعلى ملعب البصرة الدولي وتحت الأمطار الغزيرة، أنهى منتخب العراق الشوط الأول متقدما 1/0 سجله إبراهيم بايش في الدقيقة 30 بتسديدة باليمين من داخل منطقة الجزاء.
وعزز أسو رستم تقدم العراق بالهدف الثاني في الدقيقة 85 من ضربة رأسية.
ورفع الفوز رصيد منتخب العراق إلى 4 نقاط في المركز الأول للمجموعة الأولى مع منتخب عمان الذي فاز 3/2 على اليمن.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم اليمن بلا رصيد من النقاط.
وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب العراق مع اليمن، والسعودية مع عمان يوم الخميس 12 يناير.
ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والبحرين والإمارات والكويت.
وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الإثنين 16 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس 19 يناير.
ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من عمان والإمارات، ولقب وحيد للبحرين.