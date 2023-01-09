منتخب العراق ينتزع فوزا ثمينا على السعودية في خليجي 25 (فيديو)

انتزع منتخب العراق فوزا ثمينا بنتيجة 2/0 على منافسه المنتخب السعودي، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25.

وعلى ملعب البصرة الدولي وتحت الأمطار الغزيرة، أنهى منتخب العراق الشوط الأول متقدما 1/0 سجله إبراهيم بايش في الدقيقة 30 بتسديدة باليمين من داخل منطقة الجزاء.