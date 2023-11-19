تصفيات كأس العالم.. الجزائر تواصل انتصاراتها وتفوز على موزامبيق
حقق منتخب الجزائر انتصاره الثاني على التوالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 على حساب موزمبيق.
وفازت الجزائر 2-صفر خارج أرضها على موزامبيق ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة، اليوم الأحد.
تعرض عيسى مندي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 14 ليحل محله محمد أمين توجاي، قبل أن يضطر المدرب جمال بلماضي لإشراك محمد الأمين عمورة بعدها بثلاث دقائق بدلا من المهاجم إسلام سليماني عقب تعرضه لإصابة عضلية.
وأنقذ حارس موزامبيق فرصة من عمورة بعد مجهود فردي في الدقيقة 39، قبل أن ينقذ كرة أخرى من أمين جويري قرب نهاية الشوط الأول.
وبعد سيطرة من لاعبي الجزائر افتتح شعيبي التسجيل بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما تابع تسديدة هائلة من عمورة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى أصحاب الأرض.
وضاعف البديل زروقي النتيجة في الدقيقة 80 بعد مجهود رائع وتمريرة من عمورة ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك من مدى قريب.
ورفعت الجزائر رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة.
بينما تجمد رصيد موزامبيق عند 3 نقاط بعد فوزها 3-2 خارج ملعبها على بوتسوانا في الجولة الأولى.
وتستضيف بوتسوانا منتخب غينيا، بعد غدٍ الثلاثاء، فيما تلتقي الصومال مع أوغندا في اليوم ذاته.