تصفيات كأس العالم.. الجزائر تواصل انتصاراتها وتفوز على موزامبيق

تعرض عيسى مندي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 14 ليحل محله محمد أمين توجاي، قبل أن يضطر المدرب جمال بلماضي لإشراك محمد الأمين عمورة بعدها بثلاث دقائق بدلا من المهاجم إسلام سليماني عقب تعرضه لإصابة عضلية.

وأنقذ حارس موزامبيق فرصة من عمورة بعد مجهود فردي في الدقيقة 39، قبل أن ينقذ كرة أخرى من أمين جويري قرب نهاية الشوط الأول.

وبعد سيطرة من لاعبي الجزائر افتتح شعيبي التسجيل بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما تابع تسديدة هائلة من عمورة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى أصحاب الأرض.

وضاعف البديل زروقي النتيجة في الدقيقة 80 بعد مجهود رائع وتمريرة من عمورة ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك من مدى قريب.