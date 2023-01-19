رسميا.. العراق يؤكد إقامة المباراة النهائية لخليجي 25 في الموعد المحدد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ظهر اليوم الخميس، رسميا، عن إقامة المباراة النهائية لخليجي 25 بموعدها المحدد، فيما نفى الأنباء التي تحدثت عن تأجيل موعد المباراة بسبب التدافع الكبير، أمام ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة بين الجماهير.

وذكر الاتحاد في بيان له، "يؤكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة النهائية لبطولة خليجي ٢٥، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد الساعة 19:00 في ملعب البصرة الدولي، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناء من قبل الجميع".