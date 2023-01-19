رسميا.. العراق يؤكد إقامة المباراة النهائية لخليجي 25 في الموعد المحدد
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ظهر اليوم الخميس، رسميا، عن إقامة المباراة النهائية لخليجي 25 بموعدها المحدد، فيما نفى الأنباء التي تحدثت عن تأجيل موعد المباراة بسبب التدافع الكبير، أمام ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة بين الجماهير.
وذكر الاتحاد في بيان له، "يؤكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة النهائية لبطولة خليجي ٢٥، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد الساعة 19:00 في ملعب البصرة الدولي، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناء من قبل الجميع".
وأضاف البيان، "ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولة خليجي ٢٥".
ولقي شخص على الأقل مصرعه، في وقت سابق من اليوم الخميس، وأصيب عشرات، جرّاء تدافع كبير، أمام ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، قبل نهائي خليجي 25.
وتصاعدت الدعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة العودة إلى المنازل، أو إلى الملاعب الأخرى، المفتوحة، لمشاهدة المباراة النهائية، عبر الشاشات العملاقة.
وطالبت أوساط رياضية بفرض حظر شامل على التجوال، ومنع الجماهير من الذهاب نحو الملعب، وتأجيل المباراة، لفسح المجال أمام تنظيم دخول الجماهير.
وسمحت السلطات العراقية للجماهير بالدخول إلى ملعب جذع النخلة، بداية من مساء الأربعاء، لمتابعة نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25".
واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماسة شديدة بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية، ولعب دورا محوريا في وصول الفريق إلى النهائي رغم غياب لاعبين بارزين وقلة خبرة المدرب الجديد خيسوس كاساس.