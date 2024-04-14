قبيل صافرة التتويج في الدوري.. جماهير ليفركوزن تقتحم ملعب المباراة (فيديو)

وكتب فريق باير ليفركوزن التاريخ، وحصد أول لقب في تاريخه لبطولة الدوري الألماني "البوندسليغا"، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على ضيفه فيردر بريمن.

وفي الدقيقة 84، أحرز فريق المدرب تشابي ألونسو الهدف الرابع في شباك فيردر بريمن، لتنطلق فرحة عارمة في المدرجات، انتقلت إلى الملعب.

وأشعلت الجماهير الشماريخ في المدرجات، ولكن الأمر تطور واقتحم بعض من جماهير ليفركوزن ملعب اللقاء، احتفالاً مع لاعبيهم بالتتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في التاريخ.