قبيل صافرة التتويج في الدوري.. جماهير ليفركوزن تقتحم ملعب المباراة (فيديو)
اقتحمت جماهير نادي باير ليفركوزن، ملعب المباراة أمام فيردر بريمن، بعد تسجيل الهدف الرابع وضمان التتويج بلقب الدوري الألماني "البوندسليغا" لأول مرة في تاريخ الفريق.
وكتب فريق باير ليفركوزن التاريخ، وحصد أول لقب في تاريخه لبطولة الدوري الألماني "البوندسليغا"، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على ضيفه فيردر بريمن.
وفي الدقيقة 84، أحرز فريق المدرب تشابي ألونسو الهدف الرابع في شباك فيردر بريمن، لتنطلق فرحة عارمة في المدرجات، انتقلت إلى الملعب.
وأشعلت الجماهير الشماريخ في المدرجات، ولكن الأمر تطور واقتحم بعض من جماهير ليفركوزن ملعب اللقاء، احتفالاً مع لاعبيهم بالتتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في التاريخ.
وتُوج فريق المدرب تشابي ألونسو بأول ألقابه في تاريخ الدوري الألماني، بعد تحطيم العديد من الأرقام القياسية المحلية، حيث عزز ليفركوزن صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ، قبل 6 جولات على نهاية الموسم.
كما أصبح ليفركوزن كذلك أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخوض 29 مباراة دون هزيمة في موسم واحد بالمسابقة.