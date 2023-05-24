ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتخطى إنبي ويطير بالصدارة
واصل الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم محافظا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم بعد أن فاز على ضيفه إنبي بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء.
وضع محمد شريف الأهلي في المقدمة في الدقيقة 29 بعد أن تلقى كرة أبعدها أحد مدافعي إنبي ليستقبلها شريف بتسديدة مع الدوران وتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى رضا السيد حارس إنبي.
وضاعف أحمد عبد القادر النتيجة للأهلي في الدقيقة 35 بتسديدة قوية حاول حارس إنبي التصدي لها لكنه أكمل الكرة في الزاوية اليسرى العليا.
وخاض الأهلي 22 مباراة فاز في 17 وتعادل في خمس مواجهات ولم يتلقَ أي خسارة ورفع رصيده إلى 56 نقطة متصدرا بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي لعب 26 مباراة، وخمس نقاط عن فيوتشر الثالث الذي لعب 27 مباراة.
وتوقف رصيد إنبي عند 36 نقطة من 29 مباراة وتراجع للمركز التاسع.
البنك الأهلي يُنعش آمال البقاء
وفي مباراة أخرى أنعش البنك الأهلي آماله في البقاء بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما عدل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على مضيفه أسوان اليوم الثلاثاء.
تقدم أسوان بهدف في الدقيقة 51 عن طريق محمد حمدي زكي الذي تلقى تمريرة من أحمد خالد وصلت إلى زكي على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أعلى يسار المرمى.
وأدرك البنك الأهلي التعادل في الدقيقة 66 عن طريق كريم بامبو بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليسار مهدها محمود سيد بالرأس إلى كريم بامبو المتمركز على حدود المنطقة فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.
وسجل هلال الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على محمد عطوة مدافع أسوان.
ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 31 نقطة من 29 مباراة ليتقدم للمركز 13 بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة وتراجع للمركز 14.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: