ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتخطى إنبي ويطير بالصدارة

وضع محمد شريف الأهلي في المقدمة في الدقيقة 29 بعد أن تلقى كرة أبعدها أحد مدافعي إنبي ليستقبلها شريف بتسديدة مع الدوران وتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى رضا السيد حارس إنبي.

وضاعف أحمد عبد القادر النتيجة للأهلي في الدقيقة 35 بتسديدة قوية حاول حارس إنبي التصدي لها لكنه أكمل الكرة في الزاوية اليسرى العليا.

وخاض الأهلي 22 مباراة فاز في 17 وتعادل في خمس مواجهات ولم يتلقَ أي خسارة ورفع رصيده إلى 56 نقطة متصدرا بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي لعب 26 مباراة، وخمس نقاط عن فيوتشر الثالث الذي لعب 27 مباراة.

وتوقف رصيد إنبي عند 36 نقطة من 29 مباراة وتراجع للمركز التاسع.