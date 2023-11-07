مشادة بين كاسترو وغالتييه عقب هدف الدحيل في النصر (فيديو)
دخل الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نادي الدحيل القطري في مشادة قوية مع أفراد الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو عقب هدف كوتينيو لاعب الفريق القطري خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.
ويلعب النصر ضد الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب الإرهاق، مؤكدًا صعوبة المباراة.
وتقدّم "الدحيل" في الدقيقة الثامنة بهدف للبرازيلي كوتينيو في شباك النصر خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.
وعقب الهدف انفعل أحد أفراد الجهاز الفني للنصر، ما دفع غالتييه للدخول في مشادة معهم.
وأظهرت كاميرا المباراة المدرب الفرنسي وهو يهرول تجاه مقاعد بدلاء نادي النصر، ودخل في مشادة قوية معهم.
يذكر أن كريستوف غالتييه مدرب الدحيل القطري قال قبل المباراة إن فريقه لا يركز على لاعب بعينه، وليس لديه ما يخسره أمام ضيفه النصر السعودي الذي يغيب عنه لاعبه كريستيانو رونالد بسبب الإرهاق عندما يلتقيان في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء.
بينما قال كاسترو خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إن "غياب رونالدو عن مواجهة الدحيل جاء بسبب الإرهاق، ومن الأفضل إراحته بعد أن لعبنا مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وخضنا مباراة مهمة في الدوري".
وحصد "الدحيل" نقطة واحدة فقط من تعادل وخسارتين ليصبح الفوز على النصر متصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة مسألة حياة أو موت للإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الستة عشر.