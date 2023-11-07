مشادة بين كاسترو وغالتييه عقب هدف الدحيل في النصر (فيديو)

ويلعب النصر ضد الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب الإرهاق، مؤكدًا صعوبة المباراة.

وتقدّم "الدحيل" في الدقيقة الثامنة بهدف للبرازيلي كوتينيو في شباك النصر خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.

وعقب الهدف انفعل أحد أفراد الجهاز الفني للنصر، ما دفع غالتييه للدخول في مشادة معهم.

وأظهرت كاميرا المباراة المدرب الفرنسي وهو يهرول تجاه مقاعد بدلاء نادي النصر، ودخل في مشادة قوية معهم.