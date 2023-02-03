ترتيب الدوري السعودي: رونالدو ينقذ النصر من الخسارة أمام الفتح
أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر من هزيمة محققة أمام مضيفه الفتح، وقاده للتعادل معه 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وضع الإسباني كريستيان تيو الفتح البطل السابق في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة رائعة بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس.
وعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل المنطقة.
وسجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 58 بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة على الطائر من داخل المنطقة.
وظهرت خطورة رونالدو في أكثر من مناسبة كان أبرزها قبل الاستراحة حين سدد في العارضة.
لكنه أدرك التعادل بعد أن كان قبلها حصل على بطاقة صفراء لمشادة مع لاعبي الفتح بسبب إضاعة الوقت.
ونال تاليسكا بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقبل طرده أهدر تاليسكا فرصة خطيرة قبل النهاية لمعادلة النتيجة بركلة مزدوجة.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة ليتصدر المسابقة بالتساوي مع الشباب الذي لعب 16 مباراة.
ويتقدم الفريقان بنقطتين على الهلال حامل اللقب الذي سافر للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب حيث سيواجه الوداد بطل أفريقيا.
ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: