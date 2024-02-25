سبب إلغاء هدف فان دايك في مرمى تشيلسي (فيديو)
الفريقان اتجها إلى الشوطين الإضافيين بعد التعادل السلبي.
أثار الحكم كريستوفر كافانا الجدل بعدما ألغى هدفا سجله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لليفربول على تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وسجل فان دايك هدفا بالرأس في الدقيقة 60 بعد ضربة حرة ثابتة لعبها أندرو روبرتسون، لكن الحكم كريستوفر كافانا ألغى الهدف.
ويعود إلغاء الهدف إلى أن واتارو إيندو لاعب ليفربول عطّل حركة ليفي كولويل مدافع تشيلسي في لحظة الهدف وهو في موضع التسلل.
وفي تحليله على إلغاء الهدف قال محمد أبو تريكة محلل شبكة "بي إن سبورت": "قرار خاطئ، كان يجب أن يتم احتساب الهدف، كولويل لم يكن مؤثرا على فان دايك في اللقطة".
في حين قال طارق الجلاهمة: "قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف ليفربول".
وانتهى الشوطان الأصليان على التعادل السلبي في النهائي الذي يقام على ملعب ويمبلي ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.