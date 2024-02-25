سبب إلغاء هدف فان دايك في مرمى تشيلسي (فيديو)

وفي تحليله على إلغاء الهدف قال محمد أبو تريكة محلل شبكة "بي إن سبورت": "قرار خاطئ، كان يجب أن يتم احتساب الهدف، كولويل لم يكن مؤثرا على فان دايك في اللقطة".

في حين قال طارق الجلاهمة: "قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف ليفربول".

وانتهى الشوطان الأصليان على التعادل السلبي في النهائي الذي يقام على ملعب ويمبلي ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.