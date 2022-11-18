فان دايك: غياب ساديو ماني يضعف كأس العالم

قال فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا إن غياب زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد المقبل في قطر سيضعف البطولة رغم أن فريقه سيواجه منافسا أقل قوة في مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى في مواجهة السنغال الإثنين المقبل.

واستبعد لاعب السنغال المتميز ماني من البطولة مساء أمس الخميس بعد مراجعة أطباء الفريق تفاصيل إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال اللعب لفريقه بايرن ميونخ بطل دوري ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.