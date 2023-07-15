ويستبروك نجم السلة الأمريكي يشتري حصة في ليدز يونايتد

قال راسل ويستبروك لاعب السلة الأمريكي، إنه اشترى أسهمًا بمجموعة (فورتي ناينرز) التي تواصل إجراءات الاستحواذ على ليدز يونايتد الإنجليزي.

وانضم ويستبروك لاعب لوس أنجليس كليبرز إلى لاعبي الغولف الأمريكيين جوردان سبيث وجاستن توماس في شراء أسهم بالمجموعة التي بدأت الاستثمار في النادي منذ مايو 2018.

ووافق مالك ليدز أندريا رادريتساني على بيع حصة من النادي عقب الهبوط للدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وقال ويستبروك البالغ من العمر 34 عاما، والذي خاض مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تسع مرات: "كنت محظوظًا بإجراء مباحثات مع الشركاء في الصفقة وبالتناقش مع أصدقاء وتوصلنا إلى أنه الاتفاق المثالي".