شوخان نور الدين تقود الهلال للفوز على الشباب 4-2 في الدوري السعودي الممتاز للسيدات

يذكر أن نادي النصر دشن الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.

وافتتح النصر مبارياته في الدوري الممتاز للسيدات، أمس الخميس، بمواجهة سما، والتي شهدت الفوز 18/0.

وأحرز أهداف النصر للسيدات كل من: حصة العيسى "سوبر هاتريك"، ومباركة الصيعري "هاتريك"، ومنيرة الحمدان "هاتريك"، وغادة حمادي "هاتريك"، وغدير عبدالواحد "هاتريك".

وأحرز كل من الثلاثي: سامية العوني، وأسيل أحمد، وياسمين الجريفاني، هدفًا واحدًا لكل لاعبة.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات بمواجهة ديربي بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ونظيره الأهلي، السبت، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين الناديين على صعيد منافسات كرة القدم النسائية بعد استحواذ الاتحاد على فريق نسور جدة، والأهلي على فريق مراس تزامنًا مع إنطلاق الدوري الممتاز للسيدات.

وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية، هي: النصر، والهلال، واليمامة، والاتحاد، وشعلة الشرقية، والشباب، وسما، والأهلي.

ويُلعب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).