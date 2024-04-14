رود يُقصي ديوكوفيتش من بطولة مونت كارلو ويضرب موعدا مع تيتيباس في النهائي

وتماسك رود المصنف الثامن، بينما ارتكب ديوكوفيتش خمسة أخطاء سهلة ما سمح للاعب النرويجي أن يتقدم 3-صفر في المجموعة الفاصلة ليحسم الفوز بهدوء.

وقال رود في مقابلة بعد المباراة: "سأتذكر هذا اليوم لفترة طويلة. الفوز على المصنف الأول عالميا شيء لم أفعله أبدا".

"تدرك مدى جودة هؤلاء اللاعبين تحت الضغط. لقد أنقذ العديد من نقاط كسر الإرسال. كنت أدعو من أجل أن يرتكب خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال أو أي شيء من هذا القبيل. ربما كان هناك من يستمع لدعائي".

وقرر اللاعب الصربي أواخر الشهر الماضي إنهاء شراكته الناجحة مع المدرب الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش قبل وقت قصير من بدء موسم الملاعب الرملية.

وانضم إيفانيسيفيتش، الذي فاز بلقب الفردي في ويمبلدون عام 2001 بعد حصوله على المركز الثاني في أعوام 1992 و1994 و1998، إلى فريق ديوكوفيتش في 2019 وساعد اللاعب (36 عاما) على الفوز بتسعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وبفوزه اليوم عاد تيتيباس إلى قائمة المصنفين العشرة الأوائل عالميا بعد خروجه منها لأول مرة منذ 2019 في وقت سابق من العام الحالي.