فيدال تابع جنازة والده عبر إنستغرام ليشارك مع فلامنغو في كأس البرازيل

وأنهى إنتر ميلان في يوليو/تموز الماضي تعاقده مع لاعب الوسط التشيلي بالتراضي. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب منتخب تشيلي (35 عاما) انتقل إلى فلامنغو.

وخاض فيدال 71 مباراة مع إنتر وسجل أربعة أهداف بجميع المسابقات خلال عامين، وفاز معه بلقب الدوري في 2020-2021 وكأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا في الموسم الماضي.

وذكر إنتر في بيان: "يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على عامين مع الفريق توج فيهما بثلاثة ألقاب".

وانضم فيدال، الذي لعب 133 مباراة مع تشيلي وأحرز 32 هدفا، إلى إنتر من برشلونة وسبق له تمثيل يوفنتوس وبايرن ميونخ.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن والد فيدال توفي عن 61 عاما بسبب السكتة القلبية التنفسية الحادة بعد معاناته من نقص في الدم.

ونشر نادٍ للفروسية يعمل فيه والد فيدال بيانًا رسميًا عن ملابسات الوفاة جاء فيه: "خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، تم العثور على جثمان إيراسمو داخل المجمع عن طريق قوات الأمن".

"تم الاتصال بالمسعفين الذين عملوا على إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له ومحاولة إنعاشه لأن حالته كانت سيئة للغاية. لسوء الحظ تعرض لتوقف التنفس القلبي ونقص حجم الدم ليتوفى في المستشفى".

وأصدر فلامنغو بيانا جاء فيه: "نأسف لوفاة إيراسمو فيدال والد لاعبنا، ونتمنى للعائلة القوة والصبر خلال هذه اللحظات الصعبة".

ويمتلك أرتورو فيدال العديد من الخيول التي تتنافس في السباقات في تشيلي وتعوّد والده على مشاهدتها.