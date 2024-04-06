وليامز يتألق في ركلات الترجيح ويقود صن داونز لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، قبل أسبوع، بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها حارس منتخب جنوب أفريقيا.

وأهدر يانغ أفريكانز العديد من الفرص الخطيرة، خاصة في الشوط الثاني، ليهدر فرصة الفوز والتأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

وبعد أن تصدى وليامز لركلتي ترجيح، تكفل إبراهيم حمد لاعب يانغ أفريكانز بإهدار ركلة الترجيح الخامسة لفريقه، ليضمن صن داونز التأهل.

ويلعب صن داونز في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة دور الثمانية التي تجمع الترجي التونسي ضد آسيك من ساحل العاج، غدا السبت، وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا من دون أهداف.