في واقعة غريبة.. فريقان يحتفلان بتتويجهما في بطولة مصرية (فيديو)

ما القصة؟

الفوز على الأهلي وصل بفريق إنبي إلى النقطة 62 ليحتل قمة ترتيب دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بالتساوي مع الأهلي صاحب نفس العدد من النقاط.

وبعد تساوى الفريقين في النقاط، بعد نهاية الجولات التسع في المرحلة النهائية لدوري جمهورية الشباب، تمسك لاعبو إنبي بأحقيتهم في الاحتفال باللقب، بسبب تقدم الفريق باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على نقاط مباراة المصري في البطولة نفسها.

وأكد إنبي مخالفة فريق المصري، بعد إشراك لاعب مواليد 1997 في المباراة، حيث اتَّهم النادي البترولي إدارة المصر البورسعيدي بالتزوير في المباراة.

ولم يرد اتحاد الكرة المصري، حتى الآن، على الاحتجاج، ما اعتبره مسؤولو الأهلي بمثابة رفضه، فيما أكد مسؤولو إنبي أنهم سيكسبون الاحتجاج، وهو سبب احتفال لاعبي الفريقين.

وفي حال قبول احتجاج إنبي، سيتوّج الفريق بلقب الدوري، حيث سيصل إلى النقطة 65 وبفارق 3 نقاط عن الأهلي، الذي توقف رصيده عند النقطة 62.