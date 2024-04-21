ميتروفيتش يفجر مفاجأة حول موعد عودته لمباريات الهلال
فجر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هداف نادي الهلال السعودي، مفاجأة سارة لجمهور "الزعيم" بشأن موعد عودته للملاعب.
وتعرّض ميتروفيتش للإصابة خلال مباراة الهلال والشباب، ضمن الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي، في 30 مارس الماضي، وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد ستة أسابيع.
وقال ميتروفيتش في حوار مع منصة "Wish&Go" الصربية، إن "الإصابة لم تكن خطيرة، لكن عندما حدثت شعرت بقلق بالغ، بالنظر إلى الألم وكل شيء آخر في تلك اللحظة".
وأضاف: "كان التشخيص يتوقع غيابي من 4 إلى 6 أسابيع، ولهذا السبب أتيت إلى بلغراد، حيث كانت لديّ الفرصة للعمل لفترة أطول، مع أقصى قدر من التركيز على الإصابة. ما تزال لديَّ 7 أو 8 أيام متبقية على الأكثر، آمل أن أكون جاهزًا بعد ذلك مباشرةً لبذل قصارى جهدي والعودة إلى تسجيل الأهداف".
وتابع: "أشعر أنني سأعود للتمارين الجماعية الأسبوع الجاري، وأطمح في أن أكون مع الفريق الثلاثاء المقبل في مواجهة العين المقبلة، الآن شعرت بالمشجعين عندما يكونون خلف الشاشات، لقد كانت لدي رغبة كبيرة بالتواجد في مباراة الذهاب، الأمر أسهل بكثير فقط تركيز ورغبة وعمل ويمكنك تسجيل الهدف".
وأردف: "بعض المباريات تُلعب بالقلب لا الأقدام، وسبق لي اللعب بمباريات حاسمة وأنا مصاب، لا أعلم إن كان الناس يعلمون بذلك، لكني لعبت لقاء البرتغال الذي شهد تأهل منتخب بلادي إلى نهائيات كأس العالم وأنا مصاب، لم يكن من المفترض أن أشارك، كان يجب أن أجلس وأرتاح ولكني شاركت".
وخسر الهلال أمام العين بنتيجة 4-2 ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
تجربة الدوري السعودي
كما أشاد النجم الصربي بتجربة جذب المحترفين العالميين في الدوري السعودي، قائلا: "لقد جاء كريستيانو رونالدو، وبعده نيمار، وتبعهما نجوم كثر، والآن الدوري أصبح يشاهده الكثيرون، والعديد من اللاعبين في الدوريات الأخرى أصبحوا يعرضون أنفسهم للعب فيه، والناس في السعودية رائعون للغاية، ولم أشاهد إلا الحفاوة والترحيب منهم، أتحدث عن المدينة التي أسكن فيها وهي الرياض، ومتأكد أن كل المدن كذلك".
ميتروفيتش خاض 36 مباراة بالموسم الحالي مع الهلال وسجل 33 هدفا وصنع 8.
ويتصدر الصربي هدافي الهلال في دوري روشن السعودي؛ حيث هز الشباك 22 مرة، بفارق 7 أهداف خلف متصدر اللائحة، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر صاحب الـ29 هدفًا.