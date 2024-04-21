ميتروفيتش يفجر مفاجأة حول موعد عودته لمباريات الهلال

وأضاف: "كان التشخيص يتوقع غيابي من 4 إلى 6 أسابيع، ولهذا السبب أتيت إلى بلغراد، حيث كانت لديّ الفرصة للعمل لفترة أطول، مع أقصى قدر من التركيز على الإصابة. ما تزال لديَّ 7 أو 8 أيام متبقية على الأكثر، آمل أن أكون جاهزًا بعد ذلك مباشرةً لبذل قصارى جهدي والعودة إلى تسجيل الأهداف".

وتابع: "أشعر أنني سأعود للتمارين الجماعية الأسبوع الجاري، وأطمح في أن أكون مع الفريق الثلاثاء المقبل في مواجهة العين المقبلة، الآن شعرت بالمشجعين عندما يكونون خلف الشاشات، لقد كانت لدي رغبة كبيرة بالتواجد في مباراة الذهاب، الأمر أسهل بكثير فقط تركيز ورغبة وعمل ويمكنك تسجيل الهدف".

وأردف: "بعض المباريات تُلعب بالقلب لا الأقدام، وسبق لي اللعب بمباريات حاسمة وأنا مصاب، لا أعلم إن كان الناس يعلمون بذلك، لكني لعبت لقاء البرتغال الذي شهد تأهل منتخب بلادي إلى نهائيات كأس العالم وأنا مصاب، لم يكن من المفترض أن أشارك، كان يجب أن أجلس وأرتاح ولكني شاركت".

وخسر الهلال أمام العين بنتيجة 4-2 ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.