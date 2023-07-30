مباراة الوداد والأهلي طرابلس.. طرد هشام بوسفيان بعد تدخل متهور (فيديو)

خرج هشام بوسفيان لاعب الوداد البيضاوي المغربي مطرودا أمام الأهلي طرابلس، اليوم الأحد؛ بعد تدخل متهور.

وشارك هشام بوسفيان بديلا في الدقيقة 81 على حساب زهير المترجي، لكن بوسفيان ارتكب تدخلا متهورا على أحد لاعبي الأهلي طرابلس.

ولجأ الحكم التونسي صادق السالمي لتقنية الفيديو قبل أن يطرد هشام بوسفيان في الدقيقة 90+2، ليكمل الوداد المباراة بـ10 لاعبين.

وسيغيب هشام بوسفيان عن مواجهة الهلال السعودي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، يوم الأربعاء المقبل.