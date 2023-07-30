مباراة الوداد والأهلي طرابلس.. طرد هشام بوسفيان بعد تدخل متهور (فيديو)
خرج هشام بوسفيان لاعب الوداد البيضاوي المغربي مطرودا أمام الأهلي طرابلس، اليوم الأحد؛ بعد تدخل متهور.
وشارك هشام بوسفيان بديلا في الدقيقة 81 على حساب زهير المترجي، لكن بوسفيان ارتكب تدخلا متهورا على أحد لاعبي الأهلي طرابلس.
ولجأ الحكم التونسي صادق السالمي لتقنية الفيديو قبل أن يطرد هشام بوسفيان في الدقيقة 90+2، ليكمل الوداد المباراة بـ10 لاعبين.
وسيغيب هشام بوسفيان عن مواجهة الهلال السعودي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، يوم الأربعاء المقبل.
التعادل 1/1
وتعادل الوداد والأهلي طرابلس 1/1 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
وسجل المدافع أيوب العملود للوداد من ضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وبعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، اُحتسب هدف أحمد كراوع الذي تابع تسديدة مرتدة من العارضة لزميله علي أبو عرقوب ليتعادل الأهلي طرابلس بعد دقائق من الاستراحة.
ويملك كل من الوداد والأهلي طرابلس نقطتين، وسيلعب الهلال مع السد لحساب الجولة ذاتها.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.