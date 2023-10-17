جماهير بيرو تستعد لمباراة الأرجنتين بالسحر والشعوذة (فيديو)
استعدت مجموعة من جماهير منتخب بيرو، لاستقبال فريق الأرجنتين بممارسة طقوس السحر والشعوذة قبل مباراة الفريقين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وفجر الأربعاء، يستقبل منتخب بيرو نظيره الأرجنتيني، في الملعب الوطني بالعاصمة ليما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وعلى مقربة من الملعب الوطني في ليما، قام مجموعة من السحرة بعمل طقوس سحرية يعتقدون أنها ستمكن منتخب بلادهم من الفوز على الأرجنتين.
وقال أحد السحرة، إنه يطلب من منتخب الأرجنتين التنازل عن النقاط الثلاث، لأن منتخبهم الوطني يحتاج إليها، حتى يتمكن من التقدم في تصفيات كأس العالم.
وتترقب جماهير بيرو مشاركة نجم إنتر ميامي وبرشلونة سابقا، ليونيل ميسي، في المباراة، حيث قد يلعب بديلًا لعودته مؤخرًا من الإصابة.
وقال مدرب المنتخب البيروفي خوان رينوسو "بالتأكيد ستكون هناك تغييرات، من الواضح بالنسبة لنا أن المباريات مختلفة، وهناك منافسون يتمتعون بصفات أو نقاط قوة في مناطق معينة من الملعب، الأرجنتين هي بطلة العالم".
وأضاف أنه لهذا السبب، على لاعبي بيرو "أخذ كل الاحتياطيات اللازمة لتحييد المنافس ومفاجأته وفقًا لإمكانياتنا".
وتابع: "الأمر لا يتعلق بأننا سندافع أمامهم، لكن علينا التأقلم بحسب المنافسين، فكل المباريات مختلفة".
وبخصوص المنافس قال: "الأرجنتين فريق يعرف يلعب من أجل ماذا، والآن لم يعد يعتمد فقط على ميسي".
وأوضح: "ميسي دائمًا يمثل الفارق، لكنها أظهرت دائمًا أنها دونه تلعب وتدور الكرة بشكل جيد وينجحون في دفع المنافسين للطريقة التي يريدون اللعب بها".
وشدد: "سنستقبلهم بأكبر قدم من الاهتمام وبأفضل احترام".
وتحتل الأرجنتين صدارة التصفيات من 3 انتصارات متتالية، بفارق نقطتين عن البرازيل وصيفة الجدول، بينما تحل بيرو في المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.