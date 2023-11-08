ترتيب الدوري المصري: الأهلي يخطف فوزًا مثيرًا من سيراميكا ويقترب من الصدارة (فيديو)

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا دراميًا في اللحظات الأخيرة، من نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.