ترتيب الدوري المصري: الأهلي يخطف فوزًا مثيرًا من سيراميكا ويقترب من الصدارة (فيديو)
خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا دراميًا في اللحظات الأخيرة، من نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.
افتتح ياسر إبراهيم الهدف التسجيل، وأحرز الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 33 بعد متابعة كرة من ضربة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.
وتعادل أحمد القندوسي لنادي سيراميكا في الدقيقة 58 من تسديدة رائعة.
وخطف محمد مجدي أفشة هدف الفوز للنادي الأهلي في الدقيقة 91 بعد ضربة رأسية متقتنة.
وأشهر حكم مباراة الأهلي وسيراميكا البطاقة الحمراء لرجب نبيل لاعب الأخير في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني من 4 مباريات، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.
بينما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.
ويواجه النادي الأهلي نظيره الجونة، يوم السبت المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: