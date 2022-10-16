حديث باسم بين محمد صلاح وغوارديولا عقب نهاية قمة ليفربول ومانشستر سيتي
تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول مع بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب فوز "الريدز" 1-صفر في أنفيلد على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أن الحوار الذي دار بينهما على صفارة النهاية كان عن اشتباك قائد الفراعنة مع برناردو سيلفا خلال اللقاء.
وأحرز النجم البالغ من العمر 30 عامًا هدفًا رائعًا قبل أقل من ربع ساعة على النهاية ليهدي ليفربول الفوز على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب.
وتلقى صلاح تمريرة طويلة من زميله الحارس أليسون وسيطر عليها بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76، لينجح ليفربول في التعافي من تحقيق أسوأ بداية له في المسابقة بعد 8 جولات منذ موسم 2012-2013.
وعقب صفارة النهاية في استاد أنفيلد صافح صلاح المدير الفني الإسباني الذي سحبه نحوه وتحدث معه ربما عن اشتباك لاعب ليفربول مع البرتغالي برناردو سيلفا خلال الشوط الأول.
وكان قائد منتخب مصر بعيدًا عن مستواه، كما هو حال العديد من زملائه، لكن بعد تسجيل أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا خلال الفوز 7-1 على رينجرز، الأسبوع الماضي، نجح بهز شباك سيتي بشكل حاسم.
وحقق ليفربول فوزه الأول في 4 مباريات وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنًا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن آرسنال المتصدر.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني، وتلقى المدير الفني الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح ضد سيلفا.
ووصل صلاح بهذا الهدف إلى المشاركة بشكل مباشر في 14 هدفًا أمام سيتي في كل المسابقات مع ليفربول، بواقع 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو الأكثر أمام أي منافس لناديه الحالي.
كما أنه سجل للمرة الرابعة خلال آخر 5 مباريات أمام مانشستر سيتي، وبات ثاني لاعب يسجل على ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام سيتي. وكذلك ثاني الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الممتاز.