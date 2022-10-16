حديث باسم بين محمد صلاح وغوارديولا عقب نهاية قمة ليفربول ومانشستر سيتي

تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول مع بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب فوز "الريدز" 1-صفر في أنفيلد على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أن الحوار الذي دار بينهما على صفارة النهاية كان عن اشتباك قائد الفراعنة مع برناردو سيلفا خلال اللقاء.

وأحرز النجم البالغ من العمر 30 عامًا هدفًا رائعًا قبل أقل من ربع ساعة على النهاية ليهدي ليفربول الفوز على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتلقى صلاح تمريرة طويلة من زميله الحارس أليسون وسيطر عليها بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76، لينجح ليفربول في التعافي من تحقيق أسوأ بداية له في المسابقة بعد 8 جولات منذ موسم 2012-2013.

وعقب صفارة النهاية في استاد أنفيلد صافح صلاح المدير الفني الإسباني الذي سحبه نحوه وتحدث معه ربما عن اشتباك لاعب ليفربول مع البرتغالي برناردو سيلفا خلال الشوط الأول.