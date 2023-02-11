العين يهزم الجزيرة بعد ريمونتادا خيالية في دوري أدنوك للمحترفين (فيديو)

قلب العين تأخره 0/2 إلى فوز بنتيجة 3/2 على الجزيرة، في قمة الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت.

وتقدم برونو دي أوليفيرا للجزيرة في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ميلوس كوزانوفيتش.

وأضاف عبدالله رمضان الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 29 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من سالم عبيد.

ونجح العين في تقليص الفارق بهدف من توقيع لابا كودجو فودوه في الدقيقة 37 بضربة رأس مستغلا كرة عرضية من بندر الأحبابي.

ووقع سفيان رحيمي الهدف الثاني للعين في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من لابا كودجو فودوه.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للعين سجل منها لابا كودجو فودوه هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 31 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع، ويتقدم بـ4 نقاط على الجزيرة السادس.

وفاز العين للمرة التاسعة وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، أما الجزيرة فخسر للمرة الخامسة وفاز 8 مرات وتعادل 3 مرات.