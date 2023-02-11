العين يهزم الجزيرة بعد ريمونتادا خيالية في دوري أدنوك للمحترفين (فيديو)
قلب العين تأخره 0/2 إلى فوز بنتيجة 3/2 على الجزيرة، في قمة الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت.
وتقدم برونو دي أوليفيرا للجزيرة في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ميلوس كوزانوفيتش.
وأضاف عبدالله رمضان الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 29 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من سالم عبيد.
ونجح العين في تقليص الفارق بهدف من توقيع لابا كودجو فودوه في الدقيقة 37 بضربة رأس مستغلا كرة عرضية من بندر الأحبابي.
ووقع سفيان رحيمي الهدف الثاني للعين في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من لابا كودجو فودوه.
واحتسب الحكم ضربة جزاء للعين سجل منها لابا كودجو فودوه هدف الفوز في الدقيقة 90+4.
ورفع الفوز رصيد العين إلى 31 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع، ويتقدم بـ4 نقاط على الجزيرة السادس.
وفاز العين للمرة التاسعة وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، أما الجزيرة فخسر للمرة الخامسة وفاز 8 مرات وتعادل 3 مرات.
فوز الوصل
وفاز الوصل 1/0 على مضيفه دبا الفجيرة ليتقدم إلى المركز الثالث.
وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع توماس شانكالاي من ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية فابيو ليما في الدقيقة 32.
ووصل الوصل إلى النقطة 32 في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف شباب الأهلي ثاني الترتيب الذي تعادل أمام الوحدة أمس الجمعة.
ويتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري أدنوك ويملك 34 نقطة.
في حين يأتي دبا الفجيرة في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.
تعادل مثير
وفي مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء في 20 دقيقة، تعادل بني ياس 3/3 أمام البطائح.
وبدا البطائح في طريقه لتحقيق فوز سهل عندما أحرز البرازيلي لورينسي هدفين في أول 25 دقيقة أحدهما بعدما تابع كرة فشل الحارس فهد الظنحاني في الإمساك بها.
لكن سهيل النوبي قلص الفارق لبني ياس في بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز زميله نيكولاس خيمنيز هدفين من علامة الجزاء ليتقدم بني ياس 3/2 ويحقق انتفاضة رائعة.
لكن احتفالات جماهير بني ياس لم تكتمل إذ احتسب الحكم ركلة جزاء للبطائح ونفذها جواو نوفايس بنجاح في الدقيقة 83.
وأصبح رصيد بني ياس 19 نقطة في المركز التاسع ومتقدما بفارق أربع نقاط ومركزين عن البطائح.