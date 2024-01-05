نادٍ سعودي يتقدم بعرض لضم البرازيلي فيليبي أندرسون من لاتسيو

كشفت صحيفة "الرياضية" أن ناديًا سعوديًا يعمل على التعاقد مع البرازيلي فيليبي أندرسون جناح لاتسيو.

ووفقًا للصحيفة، فقد قدَّم نادٍ سعودي عرضًا للاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنها لم تكشف عن اسم النادي الذي قدَّم العرض.

ونقلت عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن عرض النادي السعودي أمام لاتسيو تبلغ قيمته 15 مليون يورو، لكن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، يتجه لرفض العرض.