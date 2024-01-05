نادٍ سعودي يتقدم بعرض لضم البرازيلي فيليبي أندرسون من لاتسيو
كشفت صحيفة "الرياضية" أن ناديًا سعوديًا يعمل على التعاقد مع البرازيلي فيليبي أندرسون جناح لاتسيو.
ووفقًا للصحيفة، فقد قدَّم نادٍ سعودي عرضًا للاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنها لم تكشف عن اسم النادي الذي قدَّم العرض.
ونقلت عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن عرض النادي السعودي أمام لاتسيو تبلغ قيمته 15 مليون يورو، لكن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، يتجه لرفض العرض.
ويريد كلاوديو لوتيتو الاحتفاظ بخدمات اللاعب البرازيلي، وينوي تقديم عرض لتجديد عقد أندرسون لـ 3 أعوام مع خيار التمديد لعامٍ إضافي، براتب سنوي يصل إلى 3 ملايين ونصف خاليةٍ من الضرائب.
وذكرت "الرياضية" أن أندرسون يُقيّم العروض المقدمة إليه وبينها العرض السعودي، ولم يبلغ إدارة ناديه بقراره.
ولعب أندرسون 25 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفًا وصنع 6.
وفيليبي أندرسون، البالغ من العمر 30 عامًا، انتقل من سانتوس للاتسيو، في 2018، مقابل 38 مليون يورو، وأُعير إلى ويستهام وبورتو، وينتهي عقده مع لاتسيو في 30 يونيو المقبل.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أندرسون لعب 300 مباراة مع لاتسيو سجل فيها 54 هدفًا، وصنع 62، في حين سجل 12 هدفًا، وصنع 13 في 73 مباراة مع ويستهام.
بينها لعب لسانتوس 70 مباراة سجل فيها 7 أهداف، وصنع 13، وصنع هدفًا في 10 مباريات مع بورتو.
ونال أندرسون مع لاتسيو لقبًا في كأس السوبر الإيطالي، ونال مع سانتوس لقبًا في كأس ليبرتادوريس، ولقبًا في ريكوبا سودأمريكانا.