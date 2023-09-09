في أول ظهور لمانشيني.. منتخب السعودية يسقط بثلاثية أمام كوستاريكا وديًا (فيديو)

واستقبلت السعودية، التي تستعد لخوض نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل، هدفين متشابهين في الشوط الأول من ركلتين حرتين وسط أخطاء دفاعية في الرقابة.

منح المدافع فرانسيسكو كالبو التقدم لكوستاريكا من ضربة رأس بعد ركلة حرة جانبية من جويل كامبل في الدقيقة 12.

وبنفس الطريقة تقريبا أضاف المهاجم مانفريد أوجالدي الهدف الثاني في شباك الحارس نواف العقيدي بعد 20 دقيقة.

واستعان فريق مانشيني بنفس السلاح ليتمكن مدافع الهلال علي البليهي من تقليص الفارق من متابعة بالرأس لكرة قرب مرمى الحارس كيلور نافاس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 68.

لكن كوستاريكا أكدت الانتصار في الدقيقة قبل الأخيرة بتسديدة منخفضة من البديل رانديل ليال مستغلا حالة ارتباك دفاعي.