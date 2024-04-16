ماكرون يضغط على ريال مدريد بسبب مبابي

قالت مجلة "أونز مونديال" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه رسالة إلى إدارة ريال مدريد، بوصفه النادي المستقبلي لكيليان مبابي، للمطالبة بتمكين النجم كيليان مبابي من المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها في باريس خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وتسعى فرنسا إلى تأمين أفضل فرص النجاح رياضيا وتنظيميا لأولمبياد باريس 2024، حيث تعتبر الأوساط الحكومية والرياضية الفرنسية أن مشاركة نجم في مكانة وشهرة مبابي عنصر هام من عناصر نجاح الألعاب.

ووفقا لما أوردته "أونز مونديال"، لا يبدو كيليان مبابي لاعبًا مثل الآخرين، فمشاركته في الأولمبياد يعد أحد عوامل نجاح فرنسا رياضيا وتنظيميا، وفيما لا يزال عقده مع باريس سان جيرمان ساريا، فإن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون لم يتردد في إرسال رسالة إلى ناديه المستقبلي، ريال مدريد الإسباني للضغط بشأن حضوره مع منتخب البلد المنظم في مسابقة كرة القدم.

وكان الرئيس الفرنسي تحدث في مقابلة مع قناة "مونت كارلو سبورت" (RMC SPORT) عن إمكانية مشاركة المهاجم الباريسي في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف.

وأبدى ماكرون رغبته في أن يكون صاحب الرقم 7 في منتخب الديكة متاحًا خلال فترة الأولمبياد رغم تعارض ذلك مع تحضيرات فريقه القادم للموسم الجديد.

وكشف ماكرون "لدي ثقة في الأندية الفرنسية والأوروبية، إذا جاز لي أن أقول ذلك، أعرف أن كأس أمم أوروبا 2024 في شهر يونيو هي استحقاق آخر ينتظر الفرنسيون أن يرون فيه مبابي، وهذه هي المشكلة، عندما أتحدث عن الأندية الأوروبية، فمن بينها ريال مدريد، آمل أن يشارك منتخبنا في "يورو 2024 حتى 14 يوليو موعد المباراة النهائية، وأن يكون مبابي معنا حتى النهاية، ولكن أود أيضا أن أشاهده أيضا في الأولمبياد.. رسالتي واضحة."

وتخوض فرنسا مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية ( بين 24 يوليو و10 أغسطس) ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات نيوزيلاندا والولايات المتحدة ومنتخب رابع يتأهل لاحقا.