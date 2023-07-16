ترتيب الدوري المصري: الأهلي يستمر في سلسلة "اللا هزيمة" بفوز كبير على المقاولون العرب

واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي استمر في سلسلة "اللا هزيمة" في الدوري المصري هذا الموسم، حيث فشلت كل الفرق في تحقيق أي فوز على المارد الأحمر بالنسخة الحالية.