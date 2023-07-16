ترتيب الدوري المصري: الأهلي يستمر في سلسلة "اللا هزيمة" بفوز كبير على المقاولون العرب
واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
الأهلي استمر في سلسلة "اللا هزيمة" في الدوري المصري هذا الموسم، حيث فشلت كل الفرق في تحقيق أي فوز على المارد الأحمر بالنسخة الحالية.
افتتح المالي أليو ديانغ التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، لكن سرعان ما تعادل الأوغندي جوزيف أوتشايا لمصلحة المقاولون في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني، أعاد محمد شريف التقدم للأهلي، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 52، قبل أن يحرز زميله طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 68 و90 من ركلة جزاء على الترتيب.
ويعد هذا الانتصار الثاني على التوالي للأهلي برباعية في المسابقة، عقب فوزه بالنتيجة ذاتها على غريمه التقليدي الزمالك، يوم الخميس الماضي، في لقاء القمة الذي جرى بينهما على ملعب القاهرة الدولي.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي، الذي توج هذا الموسم بلقبه الـ43 في المسابقة ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا باللقب، إلى 81 نقطة، مواصلًا التحليق في القمة، بعد خوضه 31 مباراة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 33 لقاء.
في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب، الذي اختتم مبارياته في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 44 نقطة في المركز السابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: