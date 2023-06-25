الأهلي يفلت من مفاجآت كأس مصر بفوز عسير على منتخب السويس

واحتفى حسين الشحات بتجديد عقده مع الأهلي بتسجيل هدف الفوز على منتخب السويس 1-صفر والتأهل إلى دور الـ 16 بكأس مصر لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد ساعات قليلة من تجديد عقد لاعب الوسط المهاجم لثلاثة مواسم أنهى "الشحات" صمود الفريق المنتمي للدرجة الثانية بهز الشباك في الدقيقة 87.

وأحسن "الشحات" التعامل مع تمريرة الجزائري أحمد قندوسي ليسجل الهدف الوحيد لبطل أفريقيا وحامل لقب الكأس.