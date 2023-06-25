الأهلي يفلت من مفاجآت كأس مصر بفوز عسير على منتخب السويس
فوز الأهلي يصعد به إلى دور الـ16
أفلت الأهلي من مفاجآت كأس مصر، ونجح في العبور من "كمين" منتخب السويس، وفاز عليه بهدف نظيف في إطار مباريات دور الـ32.
واحتفى حسين الشحات بتجديد عقده مع الأهلي بتسجيل هدف الفوز على منتخب السويس 1-صفر والتأهل إلى دور الـ 16 بكأس مصر لكرة القدم اليوم الأحد.
وبعد ساعات قليلة من تجديد عقد لاعب الوسط المهاجم لثلاثة مواسم أنهى "الشحات" صمود الفريق المنتمي للدرجة الثانية بهز الشباك في الدقيقة 87.
وأحسن "الشحات" التعامل مع تمريرة الجزائري أحمد قندوسي ليسجل الهدف الوحيد لبطل أفريقيا وحامل لقب الكأس.
وتألق محمود كوكو حارس منتخب السويس خلال اللقاء، وتصدى لركلة جزاء نفذها المدافع رامي ربيعة، الذي جدد عقده أيضًا، أمس السبت، في الدقيقة 55.
وتأهل الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ 16، بينما صعد غريمه الزمالك لدور الثمانية بفوزه على فاركو 3-1 يوم الجمعة الماضي.