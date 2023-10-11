تقرير: داني أولمو قرر الرحيل عن لايبزيغ وبرشلونة وريال مدريد يستهدفان ضمه

كشفت تقارير صحفية، أن داني أولمو، نجم لايبزيغ الألماني، قرر الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "بيلد"، اليوم الأربعاء، إن أولمو يستهدف العودة إلى برشلونة، كما أن تشافي هيرنانديز لديه اقتناع باللاعب ويُرحب بفكرة عودته.

وأوضحت الصحيفة: "أولمو، صاحب الـ25 عامًا، ورغم تجديد عقده الصيف الماضي حتى 2027، لكنه يرغب بالمُغادرة، إذ أصر عند تجديد عقده على جعل قيمة كسر عقده منطقية وهي 60 مليون يورو، ورغم أنه رقم مرتفع لكنه يبقى رقمًا مُعتادًا للأندية الكبرى في أوروبا مثل برشلونة، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد".