العراقي علي الحمادي يحرز أول أهدافه مع إيبسويتش الإنجليزي (فيديو)

يذكر أن نجم منتخب العراق علي الحمادي انضم إلى نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، في 29 يناير الماضي، قادمًا من نادي ويمبلدون.

وكان المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا ضمن قائمة منتخب العراق المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024.