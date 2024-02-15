العراقي علي الحمادي يحرز أول أهدافه مع إيبسويتش الإنجليزي (فيديو)
أحرز العراقي علي الحمادي، أول أهدافه مع نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، وذلك في فوز فريقه 4-0 على ميلوول مساء الأربعاء بمنافسات التشامبيونشيب.
علي الحمادي انضم إلى نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، في 29 يناير الماضي، قادمًا من نادي ويمبلدون.
منحت رأسيات ناثان برودهيد وكيفر مور، هدفين لفريق إيبسويتش، بالإضافة إلى هدف عن طريق نيران صديقة.
وأخيرًا أحرز علي الحمادي، الهدف الرابع من ركلة جزاء، يؤمن فوز فريقه.
وأنهى إيبسويتش سلسلة من أربع مباريات بدون فوز في جميع المسابقات بفوزه يوم الأربعاء، ليصبح على بعد نقطة واحدة من ساوثهامبتون صاحب المركز الثالث.
يذكر أن نجم منتخب العراق علي الحمادي انضم إلى نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، في 29 يناير الماضي، قادمًا من نادي ويمبلدون.
وكان المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا ضمن قائمة منتخب العراق المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024.