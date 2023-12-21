وفاة زكريا بوزياني حارس مرمى مولودية البيض الجزائري ومدربه في حادث مروري

وأضافت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في مدينة السوقر ولاية تيارت غرب الجزائر حين كان وفد مولودية البيض متجه نحو مدينة تيزي وزو استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.

وقال رئيس مولودية البيض عبد القادر دحماني لمحطة (الهداف): "حافلة وفد الفريق انقلبت وهناك وفاة للاعب في صفوف الفريق".

ورغم أن دحماني لم يذكر اسم اللاعب فإن مصادر إعلامية أخرى قالت إن بوزياني ومفتاح وسائق الحافلة توفوا في الحادث أيضا في حين هناك إصابات أخرى متفاوتة الخطورة في صفوف الفريق.