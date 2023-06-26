الشارقة يعلن رحيل غوستافو أليكس وريان يسلم

أعلن نادي الشارقة، رسميا، رحيل المدافع البرازيلي غوستافو أليكس وصانع اللعب ريان يسلم بعد انتهاء عقد الثنائي.

ووجّه الشارقة في بيانين منفصلين عبر موقع "تويتر" الشكر لهذا الثنائي وتمنى لهما التوفيق في الخطوة المقبلة.

وانضم البرازيلي غوستافو البالغ عمره 23 عاما إلى الشارقة من جواراني البرازيلي عام2020‭ ‬، بينما انضم يسلم (28 عاما) من العين مطلع الموسم المنصرم.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن غوستافو أليكس شارك في مباراة مع الشارقة في الموسم المنقضي سجل فيها هدفا وحيدا.