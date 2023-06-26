الشارقة يعلن رحيل غوستافو أليكس وريان يسلم
أعلن نادي الشارقة، رسميا، رحيل المدافع البرازيلي غوستافو أليكس وصانع اللعب ريان يسلم بعد انتهاء عقد الثنائي.
ووجّه الشارقة في بيانين منفصلين عبر موقع "تويتر" الشكر لهذا الثنائي وتمنى لهما التوفيق في الخطوة المقبلة.
وانضم البرازيلي غوستافو البالغ عمره 23 عاما إلى الشارقة من جواراني البرازيلي عام2020 ، بينما انضم يسلم (28 عاما) من العين مطلع الموسم المنصرم.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن غوستافو أليكس شارك في مباراة مع الشارقة في الموسم المنقضي سجل فيها هدفا وحيدا.
وفاز الشارقة، الذي أنهى الدوري في المركز السابع، بكأس رئيس الإمارات وكأس رابطة المحترفين الإماراتية في الموسم المنصرم.
واحتل الشارقة المركز السابع في ترتيب دوري أدنوك الموسم الماضي وحصد نقطة من مباراة.
ونال الشارقة لقب كأس رئيس الدولة بالفوز على العين في النهائي بضربات الترجيح، وفاز على العين أيضا في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.