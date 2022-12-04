مبابي يكشف سبب تجنب مواجهة الصحفيين في كأس العالم 2022
كشف كيليان مبابي اليوم الأحد سبب عدم إدلائه بتصريحات صحفية بعد مباريات فرنسا في كأس العالم 2022.
وقال مبابي عن عدم إدلائه بتصريحات على الرغم من أنه كان مطلوبًا منه أن يفعل ذلك بعد فوزه بجائزة رجل المباراة في مباراتي فرنسا أمام أستراليا والدنمارك): "أردت أن أعبر عن نفسي، أعلم أن هناك الكثير من الأسئلة حول لماذا لم أتحدث، بالنسبة لجميع الصحفيين الموجودين هناك، لم يكن هناك شيء شخصي ضد الصحفيين، ولا شيء ضد الناس".
وأوضح مبابي الذي حصل على جائزة رجل المباراة أمام بولندا: "كان الأمر مجرد أنني دائمًا ما أحتاج إلى التركيز على المنافسة، وعندما أريد ذلك التركيز على شيء أحتاج إلى القيام به بنسبة 100% وعدم إهدار الطاقة في أي شيء آخر".
وتابع هداف كأس العالم حتى الآن برصيد 5 أهداف: "لهذا السبب لم أرغب في تقديم نفسي للصحفيين، علمت مؤخرًا أن الاتحاد سيكون معرضا بفرض عقوبة مالية، لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الفرنسي أموالا بسبب قرار شخصي".
وأتم مبابي بعد هدفين في فوز فرنسا 3/1 على بولندا: "بالطبع كأس العالم هاجس، إنها مسابقة أحلامي، أنا محظوظ لأنني ألعبها، لقد بنيت موسمي على هذه المنافسة جسديًا وذهنيًا، أردت أن أصل جاهزًا، والأمر يسير على ما يرام في الوقت الحالي، لكننا مازلنا بعيدين عن الهدف الذي حددناه لأنفسنا والذي حددته لنفسي، وهو الفوز باللقب".
ويتصدر مبابي ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 5 أهداف وجاءت أهداف مبابي بواقع هدفين على كل من أستراليا وبولندا وهدف على الدنمارك.
وينتظر منتخب فرنسا في دور الـ8 الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال.