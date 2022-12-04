مبابي يكشف سبب تجنب مواجهة الصحفيين في كأس العالم 2022

وأوضح مبابي الذي حصل على جائزة رجل المباراة أمام بولندا: "كان الأمر مجرد أنني دائمًا ما أحتاج إلى التركيز على المنافسة، وعندما أريد ذلك التركيز على شيء أحتاج إلى القيام به بنسبة 100% وعدم إهدار الطاقة في أي شيء آخر".

وتابع هداف كأس العالم حتى الآن برصيد 5 أهداف: "لهذا السبب لم أرغب في تقديم نفسي للصحفيين، علمت مؤخرًا أن الاتحاد سيكون معرضا بفرض عقوبة مالية، لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الفرنسي أموالا بسبب قرار شخصي".