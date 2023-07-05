ترتيب الدوري المصري: الأهلي يزيد أوجاع الإسماعيلي ويقترب من اللقب

وبعد ذلك بسبع دقائق ظن محمد حسن أنه أدرك التعادل للإسماعيلي عندما اصطدمت به كرة من ركلة حرة إلى داخل مرمى محمد الشناوي.

لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب لمسة يد.

وواصل محمد شريف مهاجم الأهلي إهدار الفرص من وضع انفراد عندما سدد في العارضة قبل 17 دقيقة من النهاية.

ولم يستطع الإسماعيلي إدراك التعادل في الدقائق المتبقية ليستمر موقفه المتأزم في الدوري.