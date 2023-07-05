ترتيب الدوري المصري: الأهلي يزيد أوجاع الإسماعيلي ويقترب من اللقب
أصبح الأهلي قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على الإسماعيلي المهدد بالهبوط اليوم الأربعاء.
وهزَّ بيرسي تاو مهاجم الأهلي الشباك بعد الاستراحة بهدف من خطأ دفاعي فادح.
وأرسل محمد مجدي (قفشة) تمريرة عرضية أبعدها دفاع الإسماعيلي بشكل خاطئ، لتصل إلى خالد عبد الفتاح الذي مهدها لتاو ليحولها في مرمى الحارس أحمد عادل عبد المنعم من مدى قريب في الدقيقة 50.
وبعد ذلك بسبع دقائق ظن محمد حسن أنه أدرك التعادل للإسماعيلي عندما اصطدمت به كرة من ركلة حرة إلى داخل مرمى محمد الشناوي.
لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب لمسة يد.
وواصل محمد شريف مهاجم الأهلي إهدار الفرص من وضع انفراد عندما سدد في العارضة قبل 17 دقيقة من النهاية.
ولم يستطع الإسماعيلي إدراك التعادل في الدقائق المتبقية ليستمر موقفه المتأزم في الدوري.
وأصبح الأهلي على بعد 5 نقاط من التتويج باللقب الذي غاب عنه آخر موسمين، بعد أن ارتفع رصيد المارد الأحمر إلى 72 نقطة من 28 مباراة متقدمًا بخمس نقاط على بيراميدز ثاني الترتيب والذي خاض 31 مباراة.
وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الـ 13 لكن تتبقى له مباراتان، ويتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: