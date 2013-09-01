مصر وصيف البطولة الإفريقية لكرة السلة

القاهرة- حصل المنتخب المصرى لكرة السلة على المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا، بعد خسارته السبت أمام انغولا 57 - 40 في المباراة النهائية للبطولة المقامة حالياً في ساحل العاج.

ورغم خسارة المنتخب المصري وحصوله على مركز الوصيف الا انه استطاع ان يتأهل لمونديال كأس العالم 2014 الذي سيقام في اسبانيا بعد غياب دام لمدة 20 عاماً، حيث تنص لوائح البطولة على تأهل أول ثلاثة فرق في البطولة الإفريقية للعب في المونديال، ومن المنتظر أن تعود البعثة المصرية إلى القاهرة الإثنين المقبل.

و تعد هذه هي المرة الحادية عشر التي يتوج فيها المنتخب الأنغولي باللقب الإفريقي على مدار مشاركاته الإفريقية.

وقد تأهل منتخب السنغال للمونديال هو الآخر بعد تغلبه على ساحل العاج 57 - 56 وحصوله على المركز الثالث في البطولة بعد مباراة قوية ومثيرة ليكون ثالث الفرق الافريقية المتأهلة للمونديال.

من جانبه وجه حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التهنئة لمنتخب مصر لكرة السلة بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم بأسبانيا للمرة الأولى منذ عشرين عاماً.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ"الأداء المتميز الذي حققه رجال كرة السلة باعتبارها إنجازا للرياضة المصرية، وأن هذا الإنجاز يعطينا الأمل في قدرة الشعب المصري العظيم على تحدي الصعاب وتحقيق النجاحات في كافة الميادين".