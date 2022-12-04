استطلاع: 70 % من البرتغاليين لا يريدون كريستيانو رونالدو أساسيا في المنتخب

وقال 70% من المشاركين في الاستطلاع "لا"، في حين قال 30% فقط "نعم" لاستمرار رونالدو في التشكيلة الأساسية للمنتخب الذي يدربه فرناندو سانتوس.

من جهتها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، اختير ضمن أسوأ تشكيلة في دور المجموعات بكأس العالم 2022.