ترتيب الدوري الإسباني: صدارة جيرونا مهددة بعد التعادل أمام ريال بيتيس

وكان المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا قد افتتح التسجيل من علامة الجزاء بعد مخالفة تعرض لها سافينيو في منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

وأدرك صاحب الضيافة التعادل في الدقيقة 88 عندما أطلق بيتسيلا تسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

ويتصدر جيرونا المسابقة برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يواجه ألافيس في وقت لاحق اليوم.