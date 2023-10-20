فليكس دياز: السعودية قدمت ملفا متكاملا لاستضافة كأس العالم 2034 ومودريتش سينتقل للدوري السعودي
كشف فليكس دياز الصحفي بصحيفة "ماركا" أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد سينتقل لريال مدريد في يناير المقبل.
ومدد مودريتش عقده مع ريال مدريد الصيف الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب قد يغادر في السوق الشتوي المقبل مع تراجع عدد دقائق لعبه في الميرنغي.
وقال فليكس دياز في تصريحات عبر برنامج: "دورينا غير": "لوكا مودريتش قادم للدوري السعودي في الفترة الشتوية، مودريتش صرح أنه يريد اللعب بشكل دائم، في ريال مدريد فقد مكانه، هذا سيجعله يتخذ قرارًا آخر وهو مغادرة ريال مدريد رغم أنه كان يريد انتهاء مسيرته مع الميرنغي".
وأضاف: "مودريتش يريد اللعب لأنه شغوف مثل كريستيانو رونالدو، شهر ديسمبر سيكون فيه كلام أخير لمودريتش".
وتابع: "الدوري السعودي أصبح الثالث عالميًّا من حيث المتابعة بعد الدوريين الإنجليزي والإسباني، الكل يريد اللعب في السعودية".
وأوضح فليكس دياز: "الكل شاهد ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، الجماهير وجودة اللاعبين، هذا يعطي فعالية وجدية للدوري السعودي".
وأتم: "الكرة السعودية في تطور كبير، هناك تطور من حيث وسائل التواصل الاجتماعي، في "ماركا" نحن ننقل الدوري الإسباني، وهناك نقل في الصحافة الأوروبية".
وتابع: "وجود لابورت ورونالدو وبروزوفيتش وماني مع منتخبات بلادهم يعطي أهمية للدوري السعودي".
إصابة نيمار وكأس العالم 2034
وعن إصابة البرازيلي نيمار نجم الهلال قال دياز: "هي إصابة خطيرة، إصابة الركبة والرباط الصليبي عدو لأي لاعب".
وأضاف: "صعب أن نجد لاعبًا مثل نيمار، لكن محمد صلاح يمكن أن يعوض نيمار".
وأردف: " السعودية قدمت ملفًا "دسمًا" ومتكاملًا من جميع النواحي لاستضافة كأس العالم 2034، السعودية مرشح قوي لاستضافة مونديال 2034، أكثر من 100 دولة واتحاد يساند الملف".