فليكس دياز: السعودية قدمت ملفا متكاملا لاستضافة كأس العالم 2034 ومودريتش سينتقل للدوري السعودي

كشف فليكس دياز الصحفي بصحيفة "ماركا" أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد سينتقل لريال مدريد في يناير المقبل.

ومدد مودريتش عقده مع ريال مدريد الصيف الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب قد يغادر في السوق الشتوي المقبل مع تراجع عدد دقائق لعبه في الميرنغي.

وقال فليكس دياز في تصريحات عبر برنامج: "دورينا غير": "لوكا مودريتش قادم للدوري السعودي في الفترة الشتوية، مودريتش صرح أنه يريد اللعب بشكل دائم، في ريال مدريد فقد مكانه، هذا سيجعله يتخذ قرارًا آخر وهو مغادرة ريال مدريد رغم أنه كان يريد انتهاء مسيرته مع الميرنغي".