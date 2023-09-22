ناغلسمان الموهوب يبحث عن النهوض مع منتخب ألمانيا الجريح

أصبح المدرب المُقال من بايرن قبل ستة أشهر، رسمياً، ثاني أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا بعد أوتو نيرتس (34 عاماً) في 1926، فيما يحاول "دي مانشافت" استعادة توازنه بعد خيبة الخروج من دور المجموعات في مونديال قطر.

بعد سير الجيل الجديد الموهوب على خطى يورغن كلوب الذي استعاد إنجازات ليفربول الإنجليزي، عرف ناغلسمان أول إخفاقاته الموسم الفائت، بعد إبعاده عن تدريب بايرن خلال الأسابيع الحاسمة من الموسم.

في جبال الألب حيث كان يستمتع بعطلته خلال فترة التوقف الدولية، علم من الصحف بقرار الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي البوسني حسن صالحميدجيتش.

بالنسبة لابن مدينة لاندسبرغ أم ليخ الواقعة على بعد ستين كيلومتراً من مقرّ بايرن، تحوّل تدريب الفريق الأكثر نجاحاً في تاريخ ألمانيا إلى كابوس.

قال في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت، فيلت أم سونتاغ" في 18 آذار/مارس 2023: "قبل وصولي، تخيّلت كل الأمور الوارد حدوثها كمدرّب لبايرن. هناك شيء واحد لا يمكن الاستعداد له.. إلى أي درجة تكون الأمور بيضاء بالكامل أو سوداء".