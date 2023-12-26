سبب غضب أيمن الرمادي من الحكم محمد معروف (فيديو)
وجه أيمن الرمادي مدرب نادي سيراميكا نقدًا لاذعًا للحكم محمد معروف الذي أدار مباراة الفريق أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي انتهت بالخسارة أمام المارد الأحمر.
وصعد الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات وذلك بعد فوزه في الوقت القاتل على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدف عن طريق النيران الصديقة للاعب جوستيك آرثر لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه.
وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة طرد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا لاعتراضه على حكم المباراة عقب الهدف.
وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال الرمادي: "ليس من المعقول أن يقول الحكم للاعب الفريق المنافس (حضرتك) ثم يقول لك لاعب المنافس إنك يجب أن تحتسب وقتا ضائعا كبيرا فتقول له إن شاء الله، بينما تقول للاعبنا: لو اقتربت مني سأطردك".
وأضاف: " تعرضنا لضغوطات جاءت من داخل الملعب بسب الحكم.. ليس معنى أن الحكم لم يخطئ في لعبة أن يكون طبق عدالة، ولكننا لم نجد أي نوع من أنواع العدالة في المباراة كل حالة شك كانت في صالح الفريق المنافس".
وتابع: "جميع اللاعبين من بلد واحدة ولا بد من أن يكون التعامل بالمثل، ولكن هذه التفرقة ولدت ضغوطات أخرجت اللاعبين عن أجواء المباراة".
وسجل مدافع سيراميكا آرثر جاستس هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم المقامة بالإمارات بالفوز على منافسه 1-صفر اليوم الاثنين.
وجاء هدف المباراة الوحيد بعدما استلم إمام عاشور الكرة من ناحية اليسار وانطلق بها وتوغل داخل المنطقة وأرسل عرضية أرضية اصطدمت في القائم ثم في جاستس لاعب سيراميكا وتحولت إلى الشباك.
وسيلتقي الأهلي في النهائي مع فيوتشر الذي تأهل بالفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية في وقت سابق اليوم.