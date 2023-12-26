سبب غضب أيمن الرمادي من الحكم محمد معروف (فيديو)

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال الرمادي: "ليس من المعقول أن يقول الحكم للاعب الفريق المنافس (حضرتك) ثم يقول لك لاعب المنافس إنك يجب أن تحتسب وقتا ضائعا كبيرا فتقول له إن شاء الله، بينما تقول للاعبنا: لو اقتربت مني سأطردك".

وأضاف: " تعرضنا لضغوطات جاءت من داخل الملعب بسب الحكم.. ليس معنى أن الحكم لم يخطئ في لعبة أن يكون طبق عدالة، ولكننا لم نجد أي نوع من أنواع العدالة في المباراة كل حالة شك كانت في صالح الفريق المنافس".

وتابع: "جميع اللاعبين من بلد واحدة ولا بد من أن يكون التعامل بالمثل، ولكن هذه التفرقة ولدت ضغوطات أخرجت اللاعبين عن أجواء المباراة".