من هي شوخان نور الدين صاحبة أول سوبر هاتريك في تاريخ فريق الهلال النسائي؟

من هي شوخان نور الدين؟

بدأت شوخان نور الدين مشوارها مع نادي سيدات غاز الشمال العراقي في دوري الصالات.

وتوجت "شوخان" مع سيدات غاز الشمال بلقب هدافة الدوري الممتاز لكرة الصالات

وانضمت "شوخان" إلى المنتخب العراقي وحققت رقمًا قياسيًا كأول لاعبة في التاريخ تحصل على لقب الهداف في رياضتين مختلفتين،

وفي العام (2019) حققت لقب هداف بطولة الأندية العربية - لكرة اليد ، مع نادي اربيل.

وفي العام (2022) حققت جائزة هداف بطولة غرب آسيا - لكرة القدم (صالات) مع المنتخب العراقي.

ونجحت "شوخان" في تسجل اسمها كصاحبة أول هاتريك في تاريخ الفريق النسائي بنادي الهلال وذلك في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات أمام الشباب.

يذكر أن نادي النصر دشن الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.

وافتتح النصر مبارياته في الدوري الممتاز للسيدات، أمس الخميس، بمواجهة سما، والتي شهدت الفوز 18/0.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات بمواجهة ديربي بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ونظيره الأهلي، السبت، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتعد المواجهة هي الأولى بين الناديين على صعيد منافسات كرة القدم النسائية بعد استحواذ الاتحاد على فريق نسور جدة، والأهلي على فريق مراس تزامنًا مع انطلاق الدوري الممتاز للسيدات.

وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية، هي: النصر، والهلال، واليمامة، والاتحاد، وشعلة الشرقية، والشباب، وسما، والأهلي.

ويُلعب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).