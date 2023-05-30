NBA.. ميامي يفوز بالمباراة السابعة ويبلغ نهائي دوري السلة الأمريكي

فاز ميامي هيت 103-84 على بوسطن سيلتيكس في المباراة السابعة بنهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليبلغ الدور النهائي للمسابقة أمس الاثنين.

وتجنب هيت أن يكون أول فريق يهدر تقدمه 3-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وفاز بنتيجة 4-3 بعد الخسارة في آخر ثلاث مباريات.

وكان هيت قد خسر المباراة السادسة في آخر ثلاث ثوان على أرضه يوم السبت الماضي، لكنه تألق هذه المرة بقيادة جيمي باتلر.

وسيبدأ هيت سلسلة الدور النهائي ضد دنفر ناجتس يوم الخميس.