ترتيب دوري أدنوك.. الشارقة يهزم دبا الفجيرة والوحدة يسقط أمام عجمان (فيديو)
تغلب الشارقة 2/0 على مضيفه دبا الفجيرة، في حين سقط الوحدة 0/1 أمام عجمان، اليوم الأحد، في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين.
وفي مباراة الشارقة ودبا الفجيرة طرد الحكم ميرالم بيانيتش ومنصور محمد عباس بسبب الخشونة من كلا اللاعبين في الشوط الأول.
وتقدم خالد إبراهيم للشارقة في الدقيقة الـ 45+11، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من لوان مارتينس بيريرا.
وأضاف عثمان كامارا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من أول لمسة بعد مشاركته بديلًا، وذلك بعد كرة عرضية من كايو لوكاس فيرنانديز.
ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى 26 نقطة من 12 مباراة، وقد تصدر جدول الترتيب (مؤقتًا) في حين جمدت الخسارة رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط من 12 مباراة في المركز الثالث عشر.
وسقط الوحدة على ملعبه 0/1 أمام عجمان بهدف سجله ميرال ساماردزيتش في الدقيقة الـ 75 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها فراس بالعربي.
ورفع الفوز رصيد عجمان إلى 23 نقطة في المركز الثالث مع الوحدة والجزيرة.
وفي وقت لاحق يلعب شباب الأهلي دبي مع بني ياس، وخورفكان مع اتحاد كلباء.