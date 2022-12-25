ترتيب دوري أدنوك.. الشارقة يهزم دبا الفجيرة والوحدة يسقط أمام عجمان (فيديو)

تغلب الشارقة 2/0 على مضيفه دبا الفجيرة، في حين سقط الوحدة 0/1 أمام عجمان، اليوم الأحد، في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي مباراة الشارقة ودبا الفجيرة طرد الحكم ميرالم بيانيتش ومنصور محمد عباس بسبب الخشونة من كلا اللاعبين في الشوط الأول.