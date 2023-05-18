ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يعود للانتصارات على حساب أسوان

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة من 27 مباراة، ولا يزال في المركز الرابع بينما تجمد رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة في المركز 12.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 53 نقطة من 21 مباراة بفارق نقطتين عن فيوتشر الثاني الذي لعب 27 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: