الباطن والرائد يحتجان على مشاركة محمد كنو وفينسنت أبوبكر لاعبي الهلال والنصر في الدوري السعودي

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن تقديم إدارة نادى الباطن احتجاجا رسميا على مشاركة اللاعب محمد كنو، لاعب الهلال، في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ونجح الهلال فى تحقيق الفوز على نظيره الباطن أمس الجمعة بنتيجة (3/1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.