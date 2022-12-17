الباطن والرائد يحتجان على مشاركة محمد كنو وفينسنت أبوبكر لاعبي الهلال والنصر في الدوري السعودي
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن تقديم إدارة نادى الباطن احتجاجا رسميا على مشاركة اللاعب محمد كنو، لاعب الهلال، في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
ونجح الهلال فى تحقيق الفوز على نظيره الباطن أمس الجمعة بنتيجة (3/1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وقال الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "نادي الباطن يقدم احتجاجا رسميا على مشاركة محمد كنو العائد من الإيقاف"، مؤكدا وفقا لمصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن إيقاف لاعب الهلال انتهى في نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف الفراج: "قد يكون لإدارة نادي الباطن تصور أو تفسير آخر حول اللوائح الرياضية، وننتظر بيانا من الباطن لتفسير سبب الاحتجاج".
واتهم النصر سابقا محمد كنو بأنه وقع عقدا في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال وبعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.
وعاقبت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، في مايو الماضي، محمد كنو بالإيقاف 4 أشهر وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين.
وفي نفس السياق كشف الصحفي سالم آل كليب أن إدارة نادي الرائد قامت أيضا برفع مذكرة احتجاج على مشاركة الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب النصر في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
وحقق النصر فوزا كبيرا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد للرائد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.
وأوضح الصحفي بحسابه عبر "تويتر" أن احتجاج الرائد جاء بسبب حصوله على بطاقة حمراء في آخر مباراة له مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم في قطر 2022.
وكان فينسنت أبوبكر قد حصل على كارت أحمر بعد إنذار ثان، بعد إحرازه هدفا في مرمى منتخب البرازيل ضمن منافسات كأس العالم، ليحتفل بخلع القميص.
ورفع الهلال بهذه النتيجة رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الأول (مؤقتا) رفقة نادي الشباب.