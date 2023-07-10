رغم إخفاقها في اختبار الأهلية بين الجنسين.. السماح لباربرا باندا قائدة منتخب زامبيا بالمشاركة في كأس العالم للسيدات
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه سيُسمح لباربرا باندا قائدة منتخب زامبيا باللعب في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا هذا الشهر، رغم إخفاقها سابقًا في "اختبار الأهلية بين الجنسين".
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد تم منع "باندا" من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 بعد إظهار مستويات عالية جدًا من هرمون التستوستيرون خلال "اختبار الأهلية بين الجنسين" قبل البطولة.
وهرمون "التستوستيرون" هو هرمون الذكورة الأساس، ويلعب دورًا مفتاحيًا في نمو الأنسجة التناسلية الذكرية، وكذلك تعزيز الخصائص الجنسية الثانوية.
ووُلدت "باندا" في العاصمة الزامبية لوساكا، وسجلت هدفين لزامبيا في الفوز بنتيجة 3/2 على ألمانيا، في مباراة ودية يوم الجمعة الماضي.
وسيُسمح لـ"باندا" بالمشاركة في كأس العالم للسيدات؛ لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سمح للفرق بالخضوع لتحقيقاته الداخلية الخاصة.
وقال مجلس الإدارة لموقع "بيلد" الألماني: "يؤكد المشاركون في كأس العالم أنهم يُجرون تحقيقاتهم الخاصة، وأنهم يظهرون بوضوح أن لاعبيهم من الإناث".
وكشفت "ديلي ميل" أنه قبل كأس العالم للسيدات 2011 في ألمانيا، طُلب من اللاعبات تحديد أعضائهن التناسلية من قِبل طبيب بتكليف من الفيفا.
وتعرضت طبيعة إجراءات الأهلية للجنس لانتقادات شديدة من قِبل بعض اللاعبات السابقات.
وحاليًا يتم إصدار اختبارات الحمض النووي أو اختبارات الدم على أساس كل حالة على حدة، ولا يتم إجراء الاختبارات البدنية إلا في ظروف استثنائية، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من اللاعبات لم يتم فحصهن".
وتلعب "باندا"، 23 عامًا، في مركز الهجوم في فريق شنغهاي شنغلي الصيني، وسجلت 30 هدفًا مع زامبيا منذ أول ظهور لها في 2016.
وعلى الرغم من عدم مشاركتها في كأس الأمم الأفريقية 2022، شاركت "باندا" في دورة الألعاب الأولمبية 2020، وصنعت التاريخ بتسجيلها 3 أهداف "هاتريك" في طوكيو.
وكانت المهاجمة في السابق ملاكمة، حيث بدأت في سن الرابعة عشرة، وفازت بخمس مباريات احترافية قبل أن تختار التركيز على كرة القدم.
ولعبت "باندا" كرة القدم مع الفتيان خلال سنوات تكوينها، حيث لم يكن في الأكاديمية التي التحقت بها فريق فتيات.
وستلتقي زامبيا مع إسبانيا، وكوستاريكا، واليابان، في دور المجموعات بالبطولة، وستواجه اليابان في أولى مبارياتها بكأس العالم يوم 22 يوليو.