رغم إخفاقها في اختبار الأهلية بين الجنسين.. السماح لباربرا باندا قائدة منتخب زامبيا بالمشاركة في كأس العالم للسيدات

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه سيُسمح لباربرا باندا قائدة منتخب زامبيا باللعب في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا هذا الشهر، رغم إخفاقها سابقًا في "اختبار الأهلية بين الجنسين".

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد تم منع "باندا" من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 بعد إظهار مستويات عالية جدًا من هرمون التستوستيرون خلال "اختبار الأهلية بين الجنسين" قبل البطولة.

وهرمون "التستوستيرون" هو هرمون الذكورة الأساس، ويلعب دورًا مفتاحيًا في نمو الأنسجة التناسلية الذكرية، وكذلك تعزيز الخصائص الجنسية الثانوية.

ووُلدت "باندا" في العاصمة الزامبية لوساكا، وسجلت هدفين لزامبيا في الفوز بنتيجة 3/2 على ألمانيا، في مباراة ودية يوم الجمعة الماضي.