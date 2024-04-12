اتحاد العاصمة يبلغ دور الـ8 بكأس الجزائر بسباعية في مرمى رائد بوقاعة
حجز اتحاد العاصمة مقعده في دور الثمانية بكأس الجزائر لكرة القدم بفوز كبير 7-صفر على رائد شباب بوقاعة اليوم الجمعة في آخر مباريات دور الستة عشر للبطولة.
اتحاد العاصمة ضرب موعدا مع اتحاد بسكرة يوم الثلاثاء المقبل في مدينة عنابة.
وبعد شوط أول شهد هدفا واحدا فقط جاء قبل خمس دقائق على الاستراحة، تناوب لاعبو شباب العاصمة على تسجيل ستة أهداف بعد نهاية الاستراحة في الدقائق 50 و56 و68 و74 و76 و81.
وسجل زين الدين بلعيد وأسامة بلطرش وأكرم جحنيط وإسماعيل بلقاسمي هدفا لكل منهم، فيما سجل عبد الله كانو ثلاثية.
وكانت المباراة قد تأجلت بسبب انشغال اتحاد العاصمة بمواجهة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتقدم الفريق الجزائري إلى قبل النهائي ليواجه نهضة بركان المغربي.
وحسم اتحاد العاصمة تأهله إلى دور الثمانية من كأس الجزائر، وضرب موعدا مع اتحاد بسكرة يوم الثلاثاء المقبل في مدينة عنابة.