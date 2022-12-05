منتخب كرواتيا يتجاوز اليابان بضربات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية في كأس العالم 2022 (فيديو)

تأهل منتخب كرواتيا إلى دور ربع النهائي في كأس العالم 2022، بعد الفوز بضربات الترجيح (3/1) على اليابان، بعد تعادلهما 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافيين، اليوم الإثنين، في دور الـ16، على استاد الجنوب.

تقدم دايزن مايدا لليابان في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من زميله مايا يوشيدا، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.