منتخب كرواتيا يتجاوز اليابان بضربات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية في كأس العالم 2022 (فيديو)
تأهل منتخب كرواتيا إلى دور ربع النهائي في كأس العالم 2022، بعد الفوز بضربات الترجيح (3/1) على اليابان، بعد تعادلهما 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافيين، اليوم الإثنين، في دور الـ16، على استاد الجنوب.
تقدم دايزن مايدا لليابان في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من زميله مايا يوشيدا، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وتعادل إيفان بيريسيتش لكرواتيا في الدقيقة 55، من ضربة رأس قوية بعد كرة متقنة من ديان لوفرين.
وفشل لاعبو المنتخبين في التسجيل خلال ما تبقى من الشوطين الأصليين، وفي الشوطين الإضافيين، ليتجها إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لكرواتيا.
وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا ثلاث ضربات ترجيح من أربع محاولات، ليقود بلاده للتأهل إلى ربع النهائي.
وكانت هذه ثالث مواجهة بين اليابان وكرواتيا، حيث فاز منتخب كرواتيا 1/0 في دور المجموعات في نسخة 1998، وتعادلا سلبيا في نسخة 2006 في دور المجموعات أيضا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب كرواتيا في دور الثمانية مع المتأهل من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من اليوم الإثنين على استاد 974.
وتأكدت هوية مباراتين في ربع النهائي، حيث سيلعب منتخب هولندا مع الأرجنتين، وفرنسا مع إنجلترا.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية في كأس العالم يومي 9 و10 ديسمبر.
ويشارك منتخب كرواتيا في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وكان أفضل إنجاز له الوصول إلى النهائي في نسخة 2018 في روسيا حيث خسر 2/4 أمام فرنسا، كما سبق لمنتخب كرواتيا أن حصل على المركز الثالث في نسخة 1998.