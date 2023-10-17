للمباراة الثانية تواليًا: تونس تخسر أمام اليابان وديا

منح كيوجو فوروهاشي التقدم لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط بعدما استغل إبعادًا خاطئًا للدفاع التونسي ليهز شباك الحارس معز حسن بتسديدة من مدى قريب من وضع انفراد.

وأضاف جونيا إيتو الهدف الثاني لليابان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية منخفضة في الدقيقة 69.

وكاد هيثم الجويني أن يقلص الفارق لتونس لكن تسديدته اصطدمت بإطار المرمى قبل أربع دقائق من النهاية.

وتأتي هزيمة فريق المدرب جلال القادري بعد الخسارة 4-صفر أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في يناير كانون الثاني المقبل في ساحل العاج.