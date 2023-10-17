للمباراة الثانية تواليًا: تونس تخسر أمام اليابان وديا
استقبلت تونس هدفًا في كل شوط لتخسر 2-صفر أمام مضيفتها اليابان وديًّا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض المنتخبين النهائيات القارية لكرة القدم مطلع العام المقبل.
منح كيوجو فوروهاشي التقدم لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط بعدما استغل إبعادًا خاطئًا للدفاع التونسي ليهز شباك الحارس معز حسن بتسديدة من مدى قريب من وضع انفراد.
وأضاف جونيا إيتو الهدف الثاني لليابان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية منخفضة في الدقيقة 69.
وكاد هيثم الجويني أن يقلص الفارق لتونس لكن تسديدته اصطدمت بإطار المرمى قبل أربع دقائق من النهاية.
وتأتي هزيمة فريق المدرب جلال القادري بعد الخسارة 4-صفر أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في يناير كانون الثاني المقبل في ساحل العاج.
واستمرت النتائج الإيجابية لليابان التي حققت فوزها السادس تواليًّا، وديًّا، بما في ذلك الفوز 4-1 على ألمانيا قبل خوض غمار كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل.
وتلعب اليابان مع إندونسيا والعراق وفيتنام في المجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية.
أما تونس فستواجه مالي ونامبيا وجنوب أفريقيا في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية.