سان جيرمان يكتسح برشلونة برباعية ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا عريضا على مضيفه برشلونة الإسباني (4 ـ 1) في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدا مع الدور نصف النهائي من المسابقة.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

ونجح رجال الإسباني لويس إنريكي في العودة من بعيد في المباراة التي بدأها الفريق الكاتالوني بقوة عندما خطف جناحه البرازيلي رافينيا هدفا مبكرا في الدقيقة 12 من الشوط الأول واضعا زملاءه في وضع مريح على طريق المربع الذهبي.