سان جيرمان يكتسح برشلونة برباعية ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا عريضا على مضيفه برشلونة الإسباني (4 ـ 1) في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدا مع الدور نصف النهائي من المسابقة.
وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.
ونجح رجال الإسباني لويس إنريكي في العودة من بعيد في المباراة التي بدأها الفريق الكاتالوني بقوة عندما خطف جناحه البرازيلي رافينيا هدفا مبكرا في الدقيقة 12 من الشوط الأول واضعا زملاءه في وضع مريح على طريق المربع الذهبي.
واستغل الفريق الباريسي على الوجه الأكمل طرد رونالد أراوخو مدافع برشلونة حيث تمكن عثمان ديمبلي من تسجيل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل لاعب الوسط فيتينا الهدف الثاني بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة.
وسجل مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن يضيف بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 89 الهدف الرابع ليحسم تأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي ويقصي برشلونة الذي كان يطمح في التأهل للمربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.