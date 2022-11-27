أهداف مباراة المغرب وبلجيكا (فيديو)

ويرفع الفوز رصيد المغرب، الذي تعادل 0/0 مع كرواتيا وصيف بطل العالم في الجولة الأولى، إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة السادسة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا.

وسيضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ16 حال فوزه على منتخب كندا، يوم الخميس، في الوقت الذي سيلعب فيه منتخب بلجيكا مع كرواتيا.