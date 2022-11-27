أهداف مباراة المغرب وبلجيكا (فيديو)
سجل البديل عبدالحميد صابري هدفا من ضربة ركنية في مرمى الحارس تيبو كورتوا ليتقدم منتخب المغرب 1/0 على بلجيكا، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.
وأضاف البديل الثاني زكرياء أبوخلال الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 90+2 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حكيم زياش.
ويرفع الفوز رصيد المغرب، الذي تعادل 0/0 مع كرواتيا وصيف بطل العالم في الجولة الأولى، إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة السادسة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا.
وسيضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ16 حال فوزه على منتخب كندا، يوم الخميس، في الوقت الذي سيلعب فيه منتخب بلجيكا مع كرواتيا.
وهذه سادس مشاركة لمنتخب المغرب في كأس العالم، إذ سبق أن شارك في نسخ: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018، علما أنه صعد إلى دور الـ16 في نسخة 1986 في المكسيك لكنه خسر 0/1 أمام ألمانيا.